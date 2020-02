vedi letture

Parma, Kulusevski parzialmente in gruppo. Differenziato per Scozzarella

Buone notizie per il Parma dall'allenamento di questa mattina svolto a Collecchio in vista del match del prossimo weekend contro il Torino in casa dei granata. Dejan Kulusevski, si legge nella nota diffusa dal club crociato, ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Matteo Scozzarella. Terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Matteo Darmian, Juraj Kucka, Roberto Inglese e Luigi Sepe.