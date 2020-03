Parma, Kulusevski: "Spero stiate tutti bene. Bryant uno dei miei idoli"

Dejan Kulusevski, rivelazione del Parma, legge qualche frase dal libro di Kobe Bryant su Sky: "Spero che tutti stiate bene, oggi volevo leggere un pezzo del libro di Kobe Bryant, è uno dei miei idoli. "Nel basket non avevo paura, se vedevo una tecnica nuova e voleva farla mia, ci provavo immediatamente. Da ragazzino provano tutto quello che mi piaceva. Fin dall'inizio volevo essere il migliore. Fin dal primo giorno ho sempre voluto dominare. Ero disposto a fare più di chiunque altro per raggiungere il livello che volevo, era la palla divertente per me".