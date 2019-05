Parma, l'omaggio di Gervinho per De Rossi sui social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Parma Gervinho, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto dedicare un post al suo ex compagno Daniele De Rossi, il quale, come annunciato nelle scorse ore, sta per dare il suo addio da calciatore alla Roma. L'ivoriano ha infatti omaggiato De Rossi pubblicando diverse foto che ritraggono il centrocampista nel periodo di militanza comune dei due giocatori in maglia giallorossa.