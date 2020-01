© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Antonino Barillà e Gervinho hanno lavorato con i compagni. Alberto Grassi (in ripresa dalla gastroenterite febbrile) e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Gli accertamenti diagnostici eseguiti all’atleta Luigi Sepe hanno evidenziato una lesione completa del tendine adduttore lungo della coscia sinistra. Dopo una prima fase di riabilitazione di 10 giorni, sarà valutata un’eventuale stabilizzazione chirurgica. Terapie per Dejan Kulusevski. A riposo Andrea Adorante e Roberto Inglese. Domani, mercoledì 29 gennaio, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Lo riporta il sito ufficiale del club.