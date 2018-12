© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione e torelli seguiti esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Lavoro personalizzato e terapie per Gervinho. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco e Luca Siligardi. Terapie, infine, per Francisco Sierralta. Domani, giovedì 6 dicembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.