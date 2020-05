Parma, lavoro sulla rapidità e partita a campo ridotto. Domani nuovo allenamento

Continua la preparazione del Parma in vista della ripresa del campionato di Serie A fissata per il weekend del 20 giugno. La prima squadra agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da lavori di rapidità e una partita in porzione ridotta del campo. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.