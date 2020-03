Parma, le ultime da Collecchio: solo terapie per Hernani

In attesa di novità ufficiali circa le prossime gare di campionato, il Parma questa mattina ha proseguito i suoi allenamenti presso il Centro Sportivo di Collecchio, sottolinea ParmaLive.com. Non cambia nulla per quanto riguarda la situazione in infermeria, con sei giocatori che hanno alternato lavoro differenziato e terapie. Nella fattispecie, si tratta di Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Vincent Laurini, Matteo Scozzarella e Luigi Sepe. Solo terapie, invece, per il brasiliano Hernani.