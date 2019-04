Parma-Milan, i convocati di D'Aversa: torna Alves, anche Siligardi pok

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, dunque Roberto D'Aversa, recupera Bruno Alves per la sfida al Milan di domani pomeriggio (ore 12.30). Allo stadio Tardini il mister potrà contare anche su Siligardi, che nelle ultime due sedute si è allenato col gruppo dopo la botta alla coscia rimediata contro il Sassuolo nella scorsa gara. Tanta abbondanza a centrocampo, mentre in attacco persistono le assenze di Inglese e Biabiany, ampiamente preventivate peraltro. In difesa ancora out Sierralta, alle prese col terzo infortunio di una stagione maledetta. Queste le scelte del tecnico ufficializzate dal sito del club:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, Bruno Alves, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Ceravolo, Gervinho, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.