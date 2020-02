vedi letture

Parma, nell'allenamento di oggi Kulusevski ok. Lo svedese in gruppo

L'infermeria del Parma resta strapiena, ma D'Aversa può sorridere per il recupero di Dejan Kulusevski, il quale sembra infatti aver smaltito l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nell'ultima partita contro il Sassuolo, col classe 2000 che si è allenato col resto del gruppo per la seduta intera. Ha svolto un lavoro differenziato, invece, Matteo Scozzarella. Così come Matteo Darmian, che ha alternato il suo programma personalizzato con delle terapia. Solo terapia, invece per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Juraj Kucka, Roberto Inglese e Luigi Sepe.