Fonte: Dal nostro inviato, Arturo Minervini

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nessuna intervista in zona mista per i calciatori del Parma. I ducali dovranno infatti lasciare il San Paolo in tempi brevi per non perdere l'aereo che li riporterà subito a casa dopo la vittoria per 2-1 col Napoli. Ricordiamo infatti che la sfida di questo pomeriggio si sarebbe inizialmente dovuta giocare alle 18 e non alle 18.30, venendo poi posticipata causa maltempo.