Parma, non c'è riposo: già domani la ripresa in vista delle gare contro Pescara e Inter

Dopo il pari in rimonta ottenuto con lo Spezia, non c'è riposo per il Parma: la squadra ducale allenata da Fabio Liverani riprenderà ad allenarsi a porte chiuse, ovviamente sempre al centro sportivo di Collecchio, già nella giornata di domani. All'orizzonte c'è infatti il match di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro il Pescara: la gara con gli abruzzesi andrà in scena alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini. Sabato, invece, gli emiliani saranno attesi dal match contro l'Inter a San Siro.