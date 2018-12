Parma, oggi la ripresa a Collecchio: terapie per Bruno Alves e Gervinho

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da lavori di tecnica applicata. La seduta è proseguita con esercizi di posizione, una partita su porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro aerobico. Bruno Alves si è sottoposto a terapie a causa di un risentimento muscolare alla gamba sinistra. Federico Dimarco e Gervinho hanno svolto un allenamento personalizzato e terapie. Allenamento personalizzato per Pierluigi Frattali. Luca Rigoni è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Terapie, infine, per Francisco Sierralta. Domani, mercoledì 12 dicembre, per i crociati è in programma una doppia seduta: l’allenamento mattutino sarà a porte chiuse e avrà inizio alle 10.00, quello pomeridiano sarà a porte aperte e avrà inizio alle 14.30. Lo riporta il sito ufficiale dei ducali.