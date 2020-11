Parma, penultimo allenamento prima del Genoa: Hernani e Valenti tornano in gruppo

Penultimo allenamento prima del Genoa per il Parma, che a Collecchio sta preparando il Monday Night della nona giornata di campionato sul campo del Grifone. Di seguito il report della seduta odierna pubblicato dal club gialloblù sul sito ufficiale: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Hernani e Lautaro Valenti hanno lavorato con i compagni. Wylan Cyprien, durante l’allenamento di oggi, ha subito un problema muscolare ai flessori della coscia destra la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Simon Sohm è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-ligamentosa di I grado. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Allenamento differenziato con incremento dei rispettivi carichi per Valentin Mihaila. Terapie per Giuseppe Pezzella. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse".