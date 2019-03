Fonte: ParmaLive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settimana decisamente difficile per il Parma, che in colpo solo potrebbe perdere due elementi chiave della sua stagione. Nella giornata di ieri, un infortunio ha fermato l'allenamento di Jonathan Biabiany. Gli esami di rito hanno evidenziato una distorsione al ginocchio che comporterà tempi di recupero abbastanza lunghi, che potrebbero compromettergli il finale di stagione, come sottolinea La Gazzetta di Parma nella sua edizione odierna. Dagli allenamenti è uscito malconcio anche Roberto Inglese, l'attaccante soffre infatti di un dolore alla caviglia che, con ogni probabilità, lo terrà fuori dalla partita di domenica contro l'Atalanta. Attacco quindi da reinventare per mister D'Aversa.