Protagonista di un brutto infortunio che l'ha messo ai box dallo scorso novembre, Yann Karamoh, cerca di rincuorare i suoi tifosi tramite un post su Instagram. Il quale con la frase: "Bientôt la reprise!", tradotto "A presto, la ripresa!", lascia intendere un vicino ritorno in campo. Karamoh infatti, da inizio settimana sta lavorando sul campo, anche se non ancora in gruppo.