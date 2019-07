Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Federico Gaetano

Settimo giorno di lavoro nella splendida cornice di Prato allo Stelvio per i crociati, che hanno proseguito oggi gli allenamenti nel ritiro di preparazione al campionato di Serie A 2019/2020. Agli ordini di Mister D’Aversa, questa mattina i crociati hanno svolto esercizi di core stability seguiti da forza, cambi di direzione ed un lavoro per reparti. Nel pomeriggio, invece, per Iacoponi e compagni, lavori di attivazione seguiti da torellini e possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo (nella foto la squadra vincitrice) ed un lavoro ad alta intensità. Fabio Ceravolo ha svolto un lavoro dedicato. Lavoro dedicato e terapie per Luca Siligardi.