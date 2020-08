Parma, Piazzi: "Tanti giocatori del nostro vivaio possono arrivare in prima squadra"

Ad oltre sei mesi dalla chiusura forzata delle attività, e dopo il raduno effettuato dalla Primavera la scorsa settimana, quest'oggi a Collecchio si sono radunate le restanti formazioni che compongono il settore agonistico del Parma calcio. Il responsabile del settore giovanile crociato, Luca Piazzi, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale, ecco un estratto:

Come ha trovato i ragazzi al ritorno a Collecchio?

“Li trovo entusiasti e pronti, pronti per lo meno mentalmente: li vedo molto convinti, mi sembra che i loro sentimenti coincidano coi miei, nel senso che anche loro stavano aspettando questo momento e lo stanno vivendo nel migliore dei modi”.

Quest’anno c’è la novità assoluta, nell’Agonistica del Settore Giovanile del Parma, di una squadra in più: formazione Under 18, iscritta al Campionato Nazionale Serie A & B…

"Sì, noi l’anno scorso avevamo già deciso che, se ci fosse stato possibile, avremmo dato la possibilità di una continuità di crescita al gruppo che aveva fatto molto bene in questi anni e che si è dimostrato un gruppo su cui poter investire, per questo abbiamo deciso di provare a tutti i costi ad iscrivere questa squadra e ci siamo riusciti. Io penso che sia una squadra che ci potrà dare delle ottime soddisfazioni”.

La scorsa settimana ha iniziato a lavorare anche la Primavera: quali prospettive ed aspettative per questa stagione?

“Le nostre aspettative non sono mai rivolte ai risultati della squadra, ma alla crescita dei giocatori. L’anno scorso molti di loro giocavano sotto-età e penso che questo gli sia servito: ora si tratta di proseguire questo processo di crescita, perché il nostro obiettivo è quello di formare giocatori per la prima squadra, per cui manterremo il focus su questo obiettivo e penso che potremo prenderci delle soddisfazioni, perché in questo momento il nostro Settore Giovanile ha tanti giocatori che possono aspirare ad arrivare in prima squadra, nel breve o medio termine.”

Sia in Primavera che in Agonistica sono arrivati alcuni volti nuovi…

“Come tutti gli anni sono arrivati molti giocatori nuovi, chiaramente tanti nell’Under 15 che è il team dove possono essere inseriti i fuori sede per il primo anno, ma anche nelle altre squadre abbiamo fatto qualche innesto. In questo momento, però, sicuramente la nostra forza è la continuità che cerchiamo di dare a quanti più ragazzi possibile.”

Con la consueta mission di crescere uomini e giocatori…

“Questo è un must per chi vuole formare giocatori pronti al professionismo. Chi esce dal nostro vivaio deve essere soprattutto un uomo che abbia dei valori e sappia prendersi delle responsabilità…"

Di seguito l'elenco dei convocati della Primavera ducale, allenata anche quest'anno da Marco Veronese:

Portieri

Filippo Rinaldi (2002), Martin Turk (2003), Filippo Monteverdi (2003), Fabio Frattinì (2003)

Difensori

Abdoul Hate Bane (2001), Botond Balogh (2002), Cristian Casarini (2002), Davide Cipolletti (2001), Mohammed El Ghazzouli (2002), Daniel Jodar Ruiz (2001), Ionut Reinaldo Radu (2002) Vincenzo Farucci (2003), Giovanni Vaglica (2003)

Centrocampisti

Ahmed Awua Ankrah (2002), Simone Bassoli (2002), Drissa Camara (2002), Mark Kosznovszky (2002), Gaspare Miceli (2002), Matteo De Rinaldis (2003), Matteo Sementa (2003), Thomas Mintah Bio Adu (2004)

Attaccanti

Gabriele Artistico (2002), Nicolò Bocchialini (2002), Paolo Napoletano (2002), Andre Paolo Schifano (2002), Andrè Lopes Silva (2003), Klajdi Lusha (2003), Chaka Traore (2004).