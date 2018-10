Parma, piove sul bagnato: Di Gaudio colpito dall'influenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta d’allenamento. Per i crociati, questa mattina, lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, torelli ed esercizi di attivazione seguiti da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da un triangolare su porzione ridotta del campo (nella foto la squadra vincitrice).

Bruno Alves ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Allenamento personalizzato defaticante per Riccardo Gagliolo, differenziato e terapie per Alberto Grassi e Roberto Inglese. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Federico Dimarco, Gervinho e Francisco Sierralta. Antonio Di Gaudio ha svolto soltanto la seduta mattutina a causa di una sindrome influenzale.