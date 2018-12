Parma, Pizzarotti: "Bello poter donare felicità tramite lo sport"

Fonte: parmalive.com

Questa mattina il Parma ha fatto visita all'Ospedale dei Bambini "Pietro Barilla", così come accade da diverse stagioni, per regalare ai piccoli ricoverati un sorriso e alcuni doni acquistati da squadra e staff. Presenti, oltre alla squadra al completo, il Presidente Pietro Pizzarotti, il Vicepresidente Giacomo Malmesi, l'Amministratore Delegato Luca Carra, il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, il Club Manager Alessandro Lucarelli, il Team Manager Alessio Cracolici, Mister Roberto D’Aversa accompagnato da tutto il suo staff, e il Coordinatore dell’Area Medica Giulio Pasta. Queste le parole del presidente Pizzarotti al termine della visita, riportate dal sito ufficiale del Parma: "Non posso e soprattutto non voglio nascondere il lato più emotivo di questa visita: è stato davvero toccante. Credo che sia stato un momento importantissimo del nostro percorso. Siamo una squadra di calcio, è vero, ma in primis siamo genitori, figli, esseri umani. In situazioni come queste ti rendi conto che il calcio può davvero portare un sorriso ad altre persone, soprattutto ai bambini o ai loro genitori che possono così distrarsi per qualche istante. Soprattutto hai la possibilità di toccare con mano la forza che ha uno sport come il nostro. Basta poco per dirigere questa potenza nella giusta direzione, quella che ci permette di donare un po’ di felicità a chi sta attraversando momenti difficili. È stato un onore poter essere qui oggi, poter abbracciare questi bambini e poter parlare con queste famiglie. Il calcio è una cosa futile rispetto agli ostacoli che molte persone si trovano a dover affrontare, ma oggi abbiamo capito una volta di più una cosa: basta davvero poco per regalare un momento di gioia al prossimo, ed è una cosa che non dobbiamo e non vogliamo sottovalutare, né ora né in futuro”.