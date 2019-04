Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sfortuna continua a perseguitare il Parma dal punto di vista fisico. Riccardo Gagliolo, nella rifinitura di stamattina alla vigilia della sfida col ChievoVerona, si è fatto male al polpaccio. Stagione probabilmente finita per l'italo-svedese che, ovviamente, non sarà disponibile a partire dalla trasferta in Veneto. A rivelarlo è stato il tecnico crociato Roberto D'Aversa in conferenza stampa.