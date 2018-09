Parma, problema alla coscia per Inglese. Empoli a rischio

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta notizia per il Parma e per Roberto D'Aversa in vista della sfida all'Empoli: il bomber ducale Roberto Inglese, durante la gara contro il Napoli, ha riportato un ematoma intramuscolare alla coscia sinistra, e oggi, fa sapere il club, ha iniziato un ciclo terapico per assorbire il versamento. L'obiettivo è poter valutare con esattezza l’entità del problema che gli causa forte dolore, problema che lo ha costretto a uscire durante la sfida del San Paolo e che lo mette in forte dubbio per la prossima gara. Per l'attaccante diventa complicato ipotizzare una sua presenza al fianco dei compagni nella sfida contro i toscani