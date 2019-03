Fonte: parmacalcio1913.com

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro aerobico ed esercizi sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Antonino Barillà ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Programma di lavoro dedicato per Roberto Inglese. Allenamento personalizzato per Leo Stulac. Domani, mercoledì 13 marzo, per i crociati è in programma una doppia seduta: l’allenamento mattutino a porte chiuse avrà inizio alle ore 10.00, quello pomeridiano alle 14.30.