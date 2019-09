Parma, rientrato Kucka. Ancora differenziato per Grassi e Scozzarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina, in vista della sfida di campionato di domenica 15 settembre contro il Cagliari. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability e forza funzionale seguiti da cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un’esercitazione tecnica. Alberto Grassi e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro differenziato. Kastriot Dermaku e Juraj Kucka, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, hanno svolto un programma dedicato di recupero. Assente Dejan Kulusevski, impegnato ieri con la Svezia U21. Domani, giovedì 12 settembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.00. Lo riporta il sito ufficiale del club.