Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro aerobico e da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà, Francisco Sierralta e Leo Stulac. Programma di lavoro dedicato per Marcello Gazzola, Roberto Inglese e Luca Rigoni. Assenti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Juraj Kucka e Nicolas Schiappacasse impegnati con le rispettive Nazionali. Gervinho, infine, in accordo con la società si aggregherà al resto dei compagni domani mattina.