Parma-Roma, i convocati di D'Aversa: rientrano Alves e Laurini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state diramate le convocazioni per Parma-Roma in casa crociata. Mister D'Aversa riesce a recuperare in extremis Bruno Alves, che torna a disposizione ma solamente per la panchina. Aggregato al gruppo anche il francese Laurini, che però, come spiegato in conferenza, non è ancora pronto per giocare. Sono invece pronti Cornelius e Gagliolo. Chiamata anche per i due baby Camara e Adorante. Di seguito, la lista dei convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Camara, Hernani, Kucka, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Sprocati.