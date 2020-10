Parma, salgono a otto gli indisponibili per la sfida all'Udinese: out anche Inglese

Sono otto gli indisponibili con cui il Parma deve fare i conti per la sfida all'Udinese e che non saranno in campo, a meno di sorprese, nella sfida del Friuli: gli infortunati Maxime Busi, Andreas Cornelius, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati, che oggi si sono sottoposti a terapie per i rispettivi problemi e gli indisponibili Juan Francisco Brunetta, Jacopo Dezi, Roberto Inglese e Lautaro Rodrigo Valenti. I quattro calciatori dunque non potranno scendere in campo ad Udine, nella sfida di domenica alle ore 18.00. A comunicarlo è il club, nel consueto report giornaliero.