Parma-Samp, i convocati di D'Aversa: fuori Schiappacasse, Ceravolo ok

Come nella scorsa settimana, fuori Biabiany, Grassi, Inglese e Gagliolo dai convocati per la sfida alla Sampdoria. Attacco ridotto ai minimi termini per la sfida ai blucerchiati, visto che anche Schiappacasse si è fermato nella rifinitura, al pari di Diakhate. Squadra dunque che si accorcia ancora, così come le scelte a disposizione di Roberto D'Aversa, che sceglie di non avvalersi di "aiuti" dalla Primavera per la sfida di domenica al Tardini, ore 15. Rientra Ceravolo, che si era fermato proprio nel riscaldamento della gara di Verona della scorsa settimana, anche se il tecnico ha chiarito che non è al 100%. Di seguito i convocati per la sfida:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe;

Difensori: Bruno Alves, Bastoni, Dimarco, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Ceravolo, Gervinho, Siligardi, Sprocati