© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano a restare fuori dai convocati di D'Aversa sia Kucka che Grassi, come sottolineato anche dal tecnico in conferenza stampa. Presente Scozzarella che però era già rientrato nella trasferta di Roma contro la Lazio. Ecco nel dettaglio la lista dei giocatori per la gara interna contro il Sassuolo:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.