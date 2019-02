Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che il ragazzo avesse personalità non era in dubbio, ma ereditare la maglia numero 10 del Parma al primo giorno di Serie A, è tutta un'altra questione. Eppure Nicolas Schiappacasse non ha avuto nessun timore nello scegliere la maglia del calcio per eccellenza. Sara sua in questi ultimi sei mesi di stagione almeno, lasciata in eredità da Ciciretti, passato all'Ascoli. Uno che, a onore del vero, non ha avuto un impatto eccezionale con la piazza ducale nel suo anno di permanenza (gol allo Spezia a parte). Ora passerà sulle spalle del giovane uruguaiano, reduce da un Sudamericano Under 20 di grande impatto e ora pronto a stupire anche in Italia.