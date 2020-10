Parma, seduta a Collecchio: terapie per Busi, Cornelius e Mihaila

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Liverani, i crociati hanno svolto lavori di forza in palestra seguiti da un’esercitazione tattica a reparti. Terapie per Maxime Busi, Andreas Cornelius e Valentin Mihaila. I ducali torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.