Parma, seduta differenziata per Darmian: il report dell'allenamento

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa - riporta la nota ufficiale del club - i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e tecnica applicata. L’allenamento è proseguito con possessi palla ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Matteo Darmian ha lavorato in modo differenziato. Lavoro differenziato e terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Juraj Kucka, Matteo Scozzarella e Luigi Sepe. Terapie per Vincent Laurini.