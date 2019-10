Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato oggi ad allenarsi a Collecchio con una seduta pomeridiana dopo la gara di sabato contro la SPAL. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento, tecnica applicata e lavoro aerobico. L’allenamento è proseguito con esercitazioni sul possesso palla ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Matteo Darmian e Vincent Laurini. Assenti i nazionali Cornelius, Dermaku, Gagliolo, Kucka e Kulusevski. In permesso societario Bruno Alves e Gervinho.