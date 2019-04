© foto di Andrea Cantini

Secondo quanto riportato da TuttoserieD.com, anche dal massimo campionato italiano si guarda alla Serie D. Il Parma del Direttore Faggiano, infatti, sembra aver messo concretamente gli occhi su Giacomo Benedetti, centrocampista centrale classe 1990 in forza alla Pianese. Per lui, già 30 presenze condite anche da 2 reti in questo campionato, e prestazioni positive che non sono certo passate inosservate, con i ducali che, dunque, lo seguono con particolare interesse.