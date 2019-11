© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono tanti i giocatori del Parma che stanno festeggiando sui social in queste ore per il pareggio contro la Fiorentina. fra questi c'è Luigi Sepe, ieri autore di una buona gara in cui non ha dovuto fare gli straordinari, visti i pochi pericoli creati dai Viola. Su Instagram il portiere partenopeo ha accompagnato una sua foto alla seguente frase: "Un’altra dimostrazione di come questa squadra sappia rialzarsi".