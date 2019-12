© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri è arrivato un pareggio contro il Brescia, che proietta il Parma a quota 25 in classifica, esattamente come lo scorso anno a fine girone di andata, ma quest'anno mancano ancora due gare al termine del girone. E Luigi Sepe ha così commentato la prestazione tramite Instagram: "Volevamo finire l’anno con una vittoria ma per come si era messa ci teniamo stretto questo punto".