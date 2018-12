Fonte: parmalive.com

Al termine del match pareggiato 1-1 col ChievoVerona, l'attaccante del Parma Mattia Sprocati si è soffermato sulla prestazione sua e della squadra: "C'è tanto rammarico, perché noi cercavamo i tre punti: abbiamo tentato fino alla fine di vincere. Io farei soltanto i complimenti a questa squadra. Se sono soddisfatto della mia prestazione? Sì, spero di cominciare a fare qualche minuto. Però secondo me potevo fare un po' di più. Non molliamo mai? E' la nostra forza, noi vogliamo portarla a casa sempre, fino all'ultimo minuto. Come prepareremo la trasferta di Genova? Come abbiamo preparato tutte le altre, con tranquillità e serenità. Sappiamo che possiamo fare tre punti anche là".