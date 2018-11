© foto di Federico Gaetano

Due assenze pesanti, molto probabilmente, per il Parma in vista del derby col Sassuolo. Quest'oggi, nell'infermeria ducale, hanno svolto un lavoro personalizzato e terapie Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi. Terapie, infine, per i lungodegenti Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Riporta Parmalive.com.