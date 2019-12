Parma, terapie per Kucka, Cornelius e Karamoh. Sprocati a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da torellini e attivazione. L’allenamento è proseguito con un’esercitazione tattica ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Mattia Sprocati per gestione dei carichi. Lavoro differenziato e terapie per Juraj Kucka. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie per Andreas Cornelius e Yann Karamoh.