Parma, terapie per Scozzarella. Dimarco lavora a parte

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Matteo Scozzarella si è sottoposto a terapie a causa di un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Allenamento personalizzato per Francisco Sierralta. Personalizzato e terapie per Federico Dimarco