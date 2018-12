© foto di Federico Gaetano

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I calciatori scesi in campo ieri contro la Fiorentina hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto agli ordini di Mister D’Aversa un riscaldamento tecnico seguito da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Antonio Di Gaudio ha lavorato con il gruppo. Terapie per Matteo Scozzarella, Francisco Sierralta e Leo Stulac. Domani, venerdì 28 dicembre, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:15, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.