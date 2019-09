© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani contro il Torino. Assenti, come preannunciato dallo stesso tecnico anche in conferenza stampa, Grassi e Darmian, mentre è comunque presente Kucka, alle prese con sforzi notevoli per recuperare da piccoli acciacchi che si porta dietro dall'estate.

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.