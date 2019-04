Parma, tornano in gruppo Gervinho e Sprocati. Si ferma Sierralta

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di attivazione seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Gervinho e Mattia Sprocati hanno lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato per Bruno Alves. Terapie per Jonathan Biabiany e Roberto Inglese. Terapie anche per Francisco Sierralta che durante l’allenamento di ieri ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina hanno riscontrato una lieve lesione di I grado al bicipite femorale destro. Domani, sabato 13 aprile, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:15, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.