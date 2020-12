Parma, trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Nicolussi-Caviglia: domani gli accertamenti

Non c'è Hans Nicolussi Caviglia tra i 24 convocati di Liverani per la sfida contro il Cagliari, in programma domani alle 20.45 al Tardini. Il giocatore - si legge nella nota ufficiale del club - non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento di oggi. Nella giornata di domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso.