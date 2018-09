Parte la nuova Italia under 15, al via la selezione Nord

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia il lungo iter per la formazione della nuova nazionale under 15 italiana. Anche il tecnico è una novità, si tratta di Patrizia Panico, reduce dall'esperienza con la selezione azzurra under 16 accanto a Daniele Zoratto. Appuntamento il 26 settembre al Centro Sportivo "G. Arvedi" di Cremona. Per l'occasione sono stati convocati 38 giocatori classe 2004.

Le prossime tappe riguarderanno la selezione Centro Nord a Coverciano (17 ottobre), quella del Centro a Roma (8 novembre) ed infine il Sud il prossimo 22 novembre a Catanzaro.

Portieri

Nicolò Gallina (Brescia), Tommaso Bertini (Atalanta), Matteo Palano (Torino), Michele Pezzolato (S.P.A.L)

Difensori

Samuele Ragazzetti (Cremonese), Luca Pedrini (Atalanta), Riccardo Pregnolato (Padova), Lorenzo Bonazza (Brescia), Simone Torri (Parma), Gabriele Pizzoni (Cremonese), Edoardo Barracane (Torino), Daniele Mainardi (Brescia), Filippo Amidani (Brescia), Mattia Rigo (Hellas Verona), Samuele Montalto (Padova), Raul Bura (Chievo)

Centrocampisti

Damiano Basili (Chievo), Luca D’Andrea (S.P.A.L.), Domenico Di Dona (Chievo), Angelo Foresta (Parma), Alessio Guerini (Atalanta ), Salvatore Ribaudo (Parma), Pasquale Ruiz Giraldo (Piacenza), Daniel Saponara (Parma), Elshadai Origgi (Albinoleffe), Alessandro Mor (Brescia), Alessandro Maltoni (S.P.A.L.), Mattia Podda (Udinese), Tommaso Salvador (Venezia), Matteo Delle Donne (Albinoleffe)

Attaccanti

Saliou Thioune Serigne (Cittadella), Luigi Poerio (Piacenza), Paolo Scalmana (Brescia), Samuele Vignato (Chievo), Matteo Bonelli (Torino), Alessandro Dentale (Hellas Verona), Samuele Bertini (Giana Erminio), Gianluca Occhiuzzi (Piacenza).