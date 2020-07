Pasquale Bruno: "Con me Dybala non toccherebbe palla. Cairo pensa solo ai soldi"

Lo storico ex giocatore del Torino, passato anche dalla Juventus, Pasquale Bruno, ha rilasciato una lunga intervista in vista del derby della Mole: "La nostra generazione di calciatori era migliore di questa, senza dubbio - ha detto a La Repubblica - Io affrontavo Maradona, Van Basten, Careca. Oggi esistono solo due fuoriclasse: Messi e Ronaldo, il resto è roba appena normale. Quando dicono che Dybala è un campione, sorrido. E' solo un buon giocatore. Con me non avrebbe toccato palla". Poi parlando dell'acerrimo nemico Roberto Baggio: "C'era odio vero tra noi. Con altri nemici come Van Basten o Casiraghi ho poi scherzato, con lui mai. Ma in confronto ai giocatori di oggi, era un leone". E se Bruno fosse in campo oggi? "Non avrei bisogno di picchiare. Non perderei il sonno contro Belotti, Icardi o Immobile". Infine un appunto nei confronti di Cairo: "Abbiamo un padrone che pensa solo ai soldi, invece il Toro è passione".