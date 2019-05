Pasquale Bruno: "Non mi fido della Juve ma il Toro ce la può fare"

© foto di Federico De Luca

Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di questa sera:

Peserà più l'esperienza della Juve o la fame del Torino? "In molti dicono che sarà una gara semplice per i granata ma io conosco la Juve e so quanto ci tengono. Non mi fido, non sarà facile. Però dico anche che questo è il derby del Toro e il destino è nelle loro mani. Può essere l'anno buono".

Chi brillerà più nella sfida? "Si è rivisto il vero Belotti e dunque punterò su di lui".