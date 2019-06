Pasqualin: "Giampaolo scelta migliore per il Milan, più pronto di Inzaghi"

Claudio Pasqualin, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Marco Giampaolo, nome che sembra più in voga in ottica rossonera: "Considerato che gli allenatori che vengono accostati alla panchina sono tutti bravi, credo che Marco Giampaolo abbia le migliori caratteristiche per sposare la visione della società. Simone Inzaghi, che sicuramente farà una grande carriera, lo reputo un passo indietro come figura e filosofia di calcio rispetto all'esperto Giampaolo. Quest'ultimo spesso si perde in discorsi filosofici o si ingarbuglia nella difficoltà di certi ragionamenti, ma è evidente come di fondo ci sia qualità, stoffa buona, non è certo uno che parla a vanvera. Le sue esperienze con i tanti giovani che ha proposto, non dimentichiamo che ha scoperto e valorizzato gente come Zielinski, Schick, Torreira, Skriniar, lo portano ad essere candidato affidabile anche in rossonero. Quindi, se dovessi dire la mia, Inzaghi è sulla cresta dell'onda per la vittoria della TIM Cup ma Giampaolo credo sia maggiormente pronto".