Pasqualin: "Gli agenti ora sono broker. I direttori sportivi? Non esistono più"

vedi letture

Claudio Pasqualin, avvocato e storico procuratore del nostro calcio, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino per parlare degli agenti e delle commissioni pagate dai club: "Ormai non esiste più la figura dell'agente, preferisco chiamarli broker. Ora gli agenti prendono percentuali sia dai calciatori che dai club, quasi come se quest'ultimi fossero i veri clienti. Anche in passato i procuratori provavano a farsi pagare dalle società ma non era permesso, ora è la prassi. I giocatori a "parametro zero" non esistono perché si pagano eccome, con i soldi che finiscono nelle tasche dei mediatori". Infine un pensiero sul ruolo del direttore sportivo: "Siamo in presenza della quasi totale abdicazione di questo ruolo. Oggi si limitano a scegliere il broker a cui affidarsi e infatti non è un caso che molti club prendano tutti giocatori facenti parti della stessa scuderia".