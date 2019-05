© foto di Vincenzo Michelucci

L'agente Claudio Pasqualin è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla finale di Europa League: "Spero vinca il Chelsea, perché c'è un po' di italianità in questa squadra con Sarri, Zola, Emerson e Jorginho. Il nervosismo del pre gara è normale quando parliamo di finali europee, non c'è da preoccuparsi".

Agnelli a Baku?

"Questa presenza porta fuori strada, la presenza del presidente è puramente istituzionale. Ho qualche perplessità su Sarri alla Juventus. Il tecnico resterebbe volentieri al Chelsea: in caso di vittoria non escludo che possa restare in Inghilterra".