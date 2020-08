Pastore dopo l'intervento all'anca: "Ho aspettato per essere a disposizione, ora recupero"

vedi letture

Javier Pastore si è sottoposto ieri a un intervento in artroscopia nella clinica Tres Torres a Barcellona, con l’obiettivo di risolvere i problemi che ne hanno condizionato il rendimento alla Roma negli ultimi mesi. L'argentino, attraverso i propri canali social, ha rivolto un messaggio ai tifosi giallorossi: “Ieri ho subito un intervento all’anca qui a Barcellona. È andato tutto bene, a parte un po’ di dolore ora. Come sapete ho combattuto tutta l’anno con questo problema, ma ho cercato di aspettare il più a lungo possibile per operarmi, volevo provare ad essere a disposizione del mister e dei miei compagni fino alla fine. Ora mi concentrerò per recuperare in fretta e preparare al meglio il prossimo campionato. Forza Roma!”.